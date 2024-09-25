FELAK NAS SURESİ OKUNUŞU: Felak Nas Suresi (Duaları) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Felak ve Nas Sureleri, kötülüklerden korunmak, ruhsal ve bedensel huzur bulmak için okunan dualar arasında yer alır. Bu iki sureye genel olarak "Muavvizeteyn" (sığınma sureleri) denir. Özellikle sabah ve akşam namazlarının ardından, gece yatmadan önce veya herhangi bir sıkıntı hissedildiğinde okunmaları tavsiye edilmiştir. Hadislerde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bu surelerin kişiyi kazadan, beladan ve vesveselerden koruduğuna dair birçok tavsiyesi bulunur. Her gün düzenli olarak Felak ve Nas surelerini okumak, hem manevi hem de ruhsal açıdan insanı güçlendirir. İşte, Felak Suresi ve Nas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, meali, tefsiri ve faziletleri...

Felak Suresi-Diyanet

Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe Anlamı:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: 'Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.'"

Nas Suresi-Diyanet

Nas Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs, Minelcinneti vennâs.

Türkçe Anlamı:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

De ki: 'Sığınırım insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden,

O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar,

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.'"

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Felak ve Nas Surelerinin Faziletleri

Felak ve Nas surelerinin faziletleri üzerine hadislerde pek çok bilgi yer almaktadır. Bu sureler, okuyan kişiyi her türlü kötülükten, kazadan ve beladan korur. Özellikle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hastalandığında bu sureleri okuyup ellerine üfleyerek tüm vücudunu sıvazladığı rivayet edilmektedir.

Peygamber Efendimiz'in Hadisi:

"Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs."

(Müslim, "Müsâfirîn", 264)

Felak ve Nas Surelerini 100 Defa Okumanın Faydaları

İslam literatüründe Felak ve Nas surelerinin 100'er kez okunmasının çeşitli manevi faydaları olduğu vurgulanır. Bu surelerin tekrar edilmesi, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Ayrıca, kötü niyetli insanlardan, nazardan ve büyüden korunma sağladığına inanılır.

100 Felak ve 100 Nas surelerini okumak:

Evde bolluk ve bereket getirir.

Kişiyi kazadan ve belalardan korur.

Haset ve kıskanç insanlardan uzak tutar.

İç huzursuzluk ve kaygı bozukluğu yaşayanlar için manevi ferahlık sağlar.