26 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacak. Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Doğu Karadeniz ve İç Kesimlerde Sağanak Yağış

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu gibi bölgelerde yerel sağanak yağış uyarısı yaparak, vatandaşları ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet etti. Yağışların, bölgesel olarak kısa süreli fakat etkili olması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde yağış yoğunluğunun artabileceği öngörülüyor.

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Uyarısı

Sabahın erken saatlerinde ve gece geç vakitlerde Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus görülebileceği belirtildi. Bu durumun özellikle sürücüler için tehlike oluşturabileceği vurgulandı, bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.