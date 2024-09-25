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26 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için il il hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde geçtiğimiz haftalardaki sağanak yağışların ardından pastırma sıcakları etkili olacak. Ancak bazı bölgelerde ise yağışlar sürüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 06:43 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 06:46
26 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacak. Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Doğu Karadeniz ve İç Kesimlerde Sağanak Yağış

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu gibi bölgelerde yerel sağanak yağış uyarısı yaparak, vatandaşları ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet etti. Yağışların, bölgesel olarak kısa süreli fakat etkili olması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde yağış yoğunluğunun artabileceği öngörülüyor.

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Uyarısı

Sabahın erken saatlerinde ve gece geç vakitlerde Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus görülebileceği belirtildi. Bu durumun özellikle sürücüler için tehlike oluşturabileceği vurgulandı, bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yurdun Diğer Bölgelerinde Hava Durumu

Diğer bölgelerde ise hava büyük oranda açık ve güneşli olacak. Ege Bölgesi'nde rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yer yer pus görülebilirken, Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar yeniden artarak bunaltıcı bir seviyeye ulaşacak. Antalya'da 32 derece, İzmir'de 29 derece ve İstanbul'da 27 derece gibi sıcaklıklar bekleniyor.

Sıcaklıklar Geri Dönüyor: Yaz Etkisi Devam Ediyor

Yaz aylarının sonuna yaklaşmamıza rağmen birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Ege ve İç Anadolu'da ise güneşli havanın hakim olduğu, gece saatlerinde sıcaklıkların düşeceği bildirildi. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıkları keskin bir şekilde düşerek Sivas'ta 9 dereceye kadar gerileyebilir.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Güneşli Hava

Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar beklenirken, doğu kesimlerinde güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da 21 derece, Malatya'da 27 derece ve Diyarbakır'da 30 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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