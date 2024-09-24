Ölmeden önce yaşanan 6 yaygın ölüm döşeği gerçeği

Hospice hemşiresi Julie McFadden, Los Angeles'taki palyatif bakım deneyimlerine dayanarak, ölüme yakın hastaların yaşadığı altı yaygın fenomeni anlattığı bir YouTube videosunu 2024 yılında paylaştı.
Hospice hemşiresi Julie McFadden, Los Angeles'taki palyatif bakım deneyimlerine dayanarak, ölüme yakın hastaların yaşadığı altı yaygın fenomeni anlattığı bir YouTube videosunu 2024 yılında paylaştı.
Ölüm, insanların zihninde sık sık korkutucu bir düşünce olarak yer alsa da, bazı belirtiler ölüme yaklaşan süreçte rahatlatıcı bir etki bırakabilir. Hospice hemşiresi Julie McFadden, bu belirtilerin çoğunu Los Angeles'taki hastalarında gözlemlediğini belirtiyor.
🌀 1. Terminal Berraklık (Son Enerji Patlaması) Ölümden önce hastaların bir anda enerji patlaması yaşaması, yürüyüp yemek yiyebilmeleri mümkündür. Bu durumun ardından genellikle birkaç gün içinde ölüm gerçekleşir. Julie'ye göre bu, birçok hastada gözlemlenen bir fenomendir.
👁️ 2. Vizyonlama (Görme Deneyimi) Ölüme yakın hastalar, ölen aile üyelerini gördüklerini iddia edebilirler. Bu deneyim genellikle rahatlatıcıdır ve hastalar uyanıkken gerçekleşir.
⏳ 3. Ölüm Zamanını Seçme Julie, bazı hastaların ölüm anlarını belirli bir olay sonrasına ya da tüm aile üyelerinin ziyareti gibi önemli anlara göre ayarlayabildiklerini ifade ediyor.
👐 4. Ölüm Menzili Ölüm menzili, hastaların havaya uzanıp sanki birine dokunmaya çalışmaları şeklinde gözlemlenir. Bu hareketin nedeni tam olarak bilinmese de normal kabul edilir.
👀 5. Ölüm Bakışı Hastalar, odanın bir köşesine dikkatlice bakabilirler. Bu durum sırasında hasta, gözlerinin önündeki uyarıcılara tepki vermeyebilir.
🌌 6. Paylaşılan Ölüm Deneyimi Julie'nin en çok etkilendiği fenomen ise ölmeyen bir kişinin, ölmekte olan kişinin yaşadıklarını hissetmesi veya görmesidir. Bu olay, ölümün getirdiği derin bir bağlantının işareti olabilir.