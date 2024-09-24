İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları! 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

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İstanbul'da barajların doluluk oranlarının artması sevindirici bir gelişme olsa da sürdürülebilir bir su yönetimi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. İşte 24 Eylül barajların doluluk oranları…

İSKİ Verilerine Göre Doluluk Oranları Arttı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayımladığı güncel grafiğe göre, kentin genel baraj doluluk oranı yüzde 40,11'e yükseldi. Bu artış, son yağışların su kaynaklarına önemli bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.