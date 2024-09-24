İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları! 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da barajların doluluk oranlarının artması sevindirici bir gelişme olsa da sürdürülebilir bir su yönetimi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. İşte 24 Eylül barajların doluluk oranları…
İstanbul'da barajların doluluk oranlarının artması sevindirici bir gelişme olsa da sürdürülebilir bir su yönetimi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. İşte 24 Eylül barajların doluluk oranları…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayımladığı güncel grafiğe göre, kentin genel baraj doluluk oranı yüzde 40,11'e yükseldi. Bu artış, son yağışların su kaynaklarına önemli bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.
Ömerli Barajı: 235.371.000 m³ kapasiteye sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 33,19 olarak kaydedildi.
Darlık Barajı: 107.500.000 m³ kapasitesiyle doluluk oranı yüzde 44,92 seviyesinde.
Elmalı Barajı: 9.600.000 m³ kapasiteye sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 56,98 ile en yüksek seviyelerden birinde.
Terkos Barajı: 162.241.000 m³ kapasitesiyle doluluk oranı yüzde 56,36 olarak açıklandı.
Alibey Barajı: 34.143.000 m³ kapasiteye rağmen doluluk oranı yüzde 10,02 ile en düşük seviyede.
Büyükçekmece Barajı: 148.943.000 m³ kapasitesiyle doluluk oranı yüzde 41,66 seviyesinde.
Sazlıdere Barajı: 88.730.000 m³ kapasiteye sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 48,58.
Istrancalar Barajı: 6.231.000 m³ kapasitesiyle doluluk oranı yüzde 37,62 olarak belirlendi.
Kazandere Barajı: 17.424.000 m³ kapasiteye sahip barajın doluluk oranı yüzde 6,45 ile düşük seviyede.
Pabuçdere Barajı: 58.500.000 m³ kapasitesiyle doluluk oranı yüzde 22,33 olarak kaydedildi.