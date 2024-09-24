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İl il hava durumu tahminleri: 25 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için il il hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde geçtiğimiz haftalardaki sağanak yağışların ardından pastırma sıcakları etkili olacak. Ancak bazı bölgelerde ise yağışlar sürüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 06:26 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 06:26
İl il hava durumu tahminleri: 25 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava etkili olurken, diğer bölgelerde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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