En baba dram

Kütahya'da acı olay yaşandı. Cemal Güneş (45), çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Daha sonra iki çocuk yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre içerisinde çocuklar, boğulma tehlikesi geçirdi. Bunu gören baba Kemal Güneş, çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Çocuklarını çıkardı. Ancak Baba, suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çakırdı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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