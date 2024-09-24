Bursa’da eğitim uçağı düştü! İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da öğretmen pilot Ünal Aster (61) ve öğretmen adayı pilot Emir Gulal Nalcı (42), Fenix Uçuş Okulunun Alman yapımı Aquila A211GX tipi iki kişilik uçağını, eğitim için 07.56'da Yeni Şehir Havalimanı'ndan kaldırdı. Alana 08.15'te iniş yapmaya çalışan pilotlar, piste teker koydu. Ancak uçak hızlı bir şekilde tekrar kalktı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptı. Uçak daha sonra ikinci pistin apron kısmına çakıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen pilotların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANIMIZ YANIYOR

Fenix Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Önder Altunbaş, "Uçuş Öğretmeni Kabul Uçuşu'dur. Meydan turuna müteakip 'Touch and go' dediğimiz 'dokun ve kalk' hareketini icra ederken piste inişlerini gerçekleştirmişler ve kalkış esnasında uçağımız bir kırıma uğramıştır. İki yoldaşımızı, iki pilotumuzu, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Allah sevenlerine çok sabır versin. Canımız yanıyor" diye konuştu.

'BALET OLUP TÜRKİYE'YE GELDİ'

Deneyimli eğitim pilotu Ünal Aster'in hayat hikayesi de yürekleridağladı. Çocuk yaşından itibaren pilot olmak isteyen Aster, doğup büyüdüğü Bulgaristan'da sınavları başarıyla geçti. Ama pilot olmasına izin verilmedi. O da Türkiye'ye gelmenin yollarını aradı. İki yıl önce balet olup dans ekibiyle Türkiye'ye geldi. Çok sevdiği mesleğine yönelmişti.

ÜNAL ASTER KİMDİR?

Son dört aydır Fenix Havacılık'ta pilot olarak görev yapan Ünal Aster, aynı zamanda uçuş öğretmeni olarak da önemli bir deneyime sahipti. Ayjet Uçuş Okulu'nda tam yetkili FI (Uçuş Öğretmeni) olarak çalışmıştı.