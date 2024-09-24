PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da eğitim uçağı düştü! İki pilot hayatını kaybetti

Pilot öğretmeni Ünal Aster ve öğretmen adayı pilot Emir Gülal Nalcı, havaalanında eğitim uçağıyla havalandı. Uçak bir süre sonra apron kısmına çakıldı. İki pilot hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Bursa’da eğitim uçağı düştü! İki pilot hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bursa'da öğretmen pilot Ünal Aster (61) ve öğretmen adayı pilot Emir Gulal Nalcı (42), Fenix Uçuş Okulunun Alman yapımı Aquila A211GX tipi iki kişilik uçağını, eğitim için 07.56'da Yeni Şehir Havalimanı'ndan kaldırdı. Alana 08.15'te iniş yapmaya çalışan pilotlar, piste teker koydu. Ancak uçak hızlı bir şekilde tekrar kalktı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptı. Uçak daha sonra ikinci pistin apron kısmına çakıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen pilotların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANIMIZ YANIYOR
Fenix Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Önder Altunbaş, "Uçuş Öğretmeni Kabul Uçuşu'dur. Meydan turuna müteakip 'Touch and go' dediğimiz 'dokun ve kalk' hareketini icra ederken piste inişlerini gerçekleştirmişler ve kalkış esnasında uçağımız bir kırıma uğramıştır. İki yoldaşımızı, iki pilotumuzu, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Allah sevenlerine çok sabır versin. Canımız yanıyor" diye konuştu.

'BALET OLUP TÜRKİYE'YE GELDİ'
Deneyimli eğitim pilotu Ünal Aster'in hayat hikayesi de yürekleridağladı. Çocuk yaşından itibaren pilot olmak isteyen Aster, doğup büyüdüğü Bulgaristan'da sınavları başarıyla geçti. Ama pilot olmasına izin verilmedi. O da Türkiye'ye gelmenin yollarını aradı. İki yıl önce balet olup dans ekibiyle Türkiye'ye geldi. Çok sevdiği mesleğine yönelmişti.

ÜNAL ASTER KİMDİR?
Son dört aydır Fenix Havacılık'ta pilot olarak görev yapan Ünal Aster, aynı zamanda uçuş öğretmeni olarak da önemli bir deneyime sahipti. Ayjet Uçuş Okulu'nda tam yetkili FI (Uçuş Öğretmeni) olarak çalışmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?
Novakid
ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar...
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Türk Telekom
Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti
Bakan Yerlikaya’dan Yunan Bakan Stylianides’a ’ihlal’ telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez
Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek
Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ceren’in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı yetmedi 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek
SON DAKİKA