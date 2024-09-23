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Papirüs kağıdıyla dolandırıcılık

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Papirüs kağıdıyla dolandırıcılık

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Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yapıldığını söyledi. "Türkiye'ye yurt dışından sahte İncil ve Tevrat sokma furyasında papirüs kağıdıyla yeni bir dolandırıcılık yöntemi var. Yaklaşık 2 bin TL'ye mal etmiş olduğu bir Tevrat ya da İncil'i 20-30-40 milyon TL'ye piyasaya sunuyor. O fiyata bir alıcı bulamıyor ama "Hemen gitmem lazım, acil yurt dışına çıkmam gerekiyor" diyerek bir tane vatandaşımızı buluyor ve belirli bir fiyata satıyor. Sattıktan sonra ortadan kayboluyor. Görsel fonla, farklı yollardan dolandırıcılıklar var" dedi.

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