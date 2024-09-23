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Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti

Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Aykut'un intahar etmeden önce geriye bıraktığı mektup merak konusu olurken, durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 01:35 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 01:43
Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti

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"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)

DURUMU ÖĞRENEN DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

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