"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut , Sultanbeyli 'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA) Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut , yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti (İHA)



Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Zor'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.