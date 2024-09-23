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Bursa İngeöl'de can pazarı! İşçi servisi minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsü İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi. Feci kazada 13 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:52 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:56
Bursa İngeöl’de can pazarı! İşçi servisi minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sabah mesaisine giden işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Mevlüt Karakurt yönetimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi minibüsü yan yattı.

Bursa İnegöl'de servis minibüsü devrildi (İHA)Bursa İnegöl'de servis minibüsü devrildi (İHA)

Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa İnegöl'de servis minibüsü devrildi (İHA)Bursa İnegöl'de servis minibüsü devrildi (İHA)


YARALILARIN DURUMU İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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