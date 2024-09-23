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2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi aya denk gelecek?

2025 yılının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar 11 ayın sultanı Ramazan ile sona ermiş olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 15:08
2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi aya denk gelecek?

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2025 yılı Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı vatandaşların gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Yeni yılda oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiği merak edilip araştırılıyor.

2025 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Ramazan'ın birinci günü 2025'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:



"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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