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Ümraniye'deki silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu!

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 04:27 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 04:33
Ümraniye’deki silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (İHA/ Ekran görüntüsü)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (İHA/ Ekran görüntüsü)

POLİS MEMURLARINA ATEŞ AÇTI
Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU
Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu. (A HABER / Ekran görüntüsü)

ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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