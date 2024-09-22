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Orhan Pamuk'un yıkım kararı tartışma yarattı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 7 dairesinin bulunduğu apartmanı yıkarak ‘Masumiyet Müzesi’ yapmak için komşularını kapının önüne koymaya hazırlanıyor. Sularını kestiren Pamuk, şimdi de elektrik ve doğalgazı kesmeyi düşünüyor. Bu olay Kapıcılar Kralı filmini anımsattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Orhan Pamuk’un yıkım kararı tartışma yarattı

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Yazar Orhan Pamuk, Cihangir'de 7 dairesi bulunduğu apartmanı yıktırmak için mahkeme kararını beklemeden belediyeden tahliye kararı çıkarttı. Apartman sakinleri yıkımı sakıncalı olan binanın elektrik, su ve doğal gazının kesilerek tahliye edilmesinin ertelenmesini talep ediyor. Binada yaşayan Çetin Taray isimli vatandaş konuya ilişkin "Orhan Pamuk Bey kendi adına müze yaptırmak için insanların özel durumu, yaşını düşünmeden hareket ediyor." dedi. Pamuk, binayı yıktırmak ve kendi istediği şekliyle yaptırmak için tahliye kararı çıkardı. Binadakilere 30 gün süre tanındı.

ELEKTRİĞİNİ DE KESECEK
Önümüzdeki hafta su, doğal gaz ve elektrik hizmetleri kesilip binada yaşayanlar temel hizmetlerden yoksun bırakılacak. Orhan Pamuk'un yıkım için Beyoğlu Belediyesi'ne başvurduğu kaydedildi. İddiaya göre yazar Pamuk, diğer maliklerin dairlerini satmaya yanaşmamaları durumunda mülklerini arsa payı değerinden eline geçireceğini beyan etti. Ancak daire sahipleri teklif edilen bedeli kabul etmedi.Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Eski yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Apartmanın yüzde 51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI'NIN KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi filmidir. Eski yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Apartmanın yüzde 51'ini satın alır.

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