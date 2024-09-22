Öğretmenin kalbi Furkan Özdemir’e nakledildi

Aydın 'da Melike Esen (25), özel bir dershanede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başlayacaktı. Mezun olduğu üniversiteden diplomasını almak için yola çıktı. Daha sonra A.G. yönetimindeki kamyonet, Melike Seven 'in kullandığı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Seven'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan genç öğretmen, tedavi altına alındı. Ne yazik ki doktorların tüm uğraşlarına rağmen Seven'in beyin ölümü gerçekleşti.





'KALBİ ANTALYA'YA GETİRİLDİ'

Ailesi, öğretmen adayının biricik kızlarının organlarını bağışladı. Seven'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Melike'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatan ve acil kalp bekleme sırasında ola Furkan Özdemir'e tam uyumlu olduğu ortaya çıktı. Genç öğretmenin kalbi helikopter ile Antalya'ya getirildi. Melike'nin kalbini Furkan'a (22), nakledildi. Furkan'ın kalp yetmezliği nedeniyle 2018 yılından bu yana yapay kalp ile hayata tutunduğunu belirten Prof. Dr. Bayezid, "Furkan yapay kalp ile yaşamını sürdürürken kendi kalbinin düzelmesini bekledi. Bu nedenle kalp nakli olmak istemedi. Kalbinin eski sağlığına kavuşmayacağını anlayınca nakil olmayı kabul etti. Furkan'ın kan grubu olan AB yani genel alıcı olduğu için Melike'nin kalbi uyumlu çıktı. Yine Melike'nin vücut metrekaresi ile Furkan'ınki aynı olması bizim için iyi haberdi. Furkan yeni kalbi ile sağlığına kavuştu" dedi. Sağlığına yeniden kavuşan Furkan Özdemir ise nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ve tüm hocalara teşekkür etti.



'MELEK GİBİ KALBİ VARDI'

Ailesi, "Melek gibi bir kalbi vardı. Karıncayı incitmezdi. Hayali öğretmen olmaktı. Başkalarına umut verirdi" dedi.