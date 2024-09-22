Bu 7 meslek 2030’a kadar bitecek! Geleceği olmayan meslekler sıralandı

Dr. Andrew Scott tarafından 2023 yılında Technology and Innovation Conference'de belirtilenlere göre bitmesi beklenen meslekler sıralandı. İşte o meslekler...
Dr. Andrew Scott tarafından 2023 yılında Technology and Innovation Conference'de belirtilenlere göre bitmesi beklenen meslekler sıralandı. İşte o meslekler...
HANGİ İŞLER TEHLİKEDE?
Teknolojinin hızlı gelişimi, yapay zekâ ve otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte birçok mesleği tehdit ediyor. Araştırmalar, günümüzdeki işlerin üçte ikisinin 2030 yılına kadar yapay zeka tarafından devralınacağını öngörüyor. Peki, hangi meslekler bu dönüşümden en çok etkilenecek? İşte önümüzdeki yıllarda yok olma riski taşıyan meslekler...
🚫 Seyahat Danışmanlığı
Online rezervasyon siteleri, tatil planlamayı çok daha kolay hale getiriyor. Bu nedenle seyahat danışmanlığı mesleğinin sona ermesi bekleniyor.
💳 Kasiyerlik
Temassız ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyerlerin yerini almaya başladı bile. Marketler ve mağazalar daha az insan gücüne ihtiyaç duyuyor.
🍔 Fast Food Çalışanları
Otomasyon sistemleri, fast food sektöründe insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Özellikle robotlar, sipariş alma ve yemek hazırlama süreçlerinde kullanılmaya başlandı.
📬 Postacılık
Dijitalleşen dünya, mektupların ve fiziksel posta gönderimlerinin azalmasına neden oldu. Bu da postacılık mesleğinin zamanla yok olacağını gösteriyor.
🏦 Banka Çalışanları
Online bankacılığın yaygınlaşmasıyla, fiziksel banka şubelerine olan ihtiyaç azaldı. Gelecekte bankalarda çalışan personel sayısının daha da düşmesi bekleniyor.
👕 Tekstil İşçiliği
Üretim süreçlerinin otomasyonu, tekstil fabrikalarında insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor. Otomatik makinelerle daha hızlı ve verimli üretim mümkün hale geldi.
📰 Matbaa Operatörlüğü
Dijital medya, basılı yayınların yerini alırken matbaalarda çalışanların da iş güvencesi tehlikede. Artık gazete ve dergi gibi içerikler daha çok dijital platformlarda okunuyor.