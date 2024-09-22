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23 Eylül ekinoksunda neler oluyor 2024? Sonbahar ekinoksu özellikleri

Her yıl 23 Eylül tarihinde gerçekleşen sonbahar ekinoksu hem astronomik hem de mevsimsel bir dönüm noktası olarak büyük önem taşır. Bu özel günde Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla gelir ve dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Bu eşitlik, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın Güney Yarım Küre'de ise ilkbaharın başlangıcını müjdeler.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 15:41
23 Eylül ekinoksunda neler oluyor 2024? Sonbahar ekinoksu özellikleri

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Her yıl 23 Eylül'de gerçekleşen sonbahar ekinoksu, hem doğa olayları açısından hem de mevsimsel değişiklikler bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte Güneş ışınları, Ekvator'a dik açıyla düşerek gece ve gündüzü eşitler.

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUYOR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.



Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. 23 Eylül'de Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekinoks, gece ve gündüz eşitliği durumuna denir. Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer.

Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar.

Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

Gel-git genliği en fazladır.

Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

Türkiye'de saat 12: 00 'de gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

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