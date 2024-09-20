Uzmanlar açıkladı! Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor

Birleşik Krallık'taki Imperial College London'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, zeka, muhakeme, tepki süresi ve hafıza testlerini tamamlayan 26 bin yetişkinin verileri analiz edildi. Bu verilere dayanarak katılımcıların uyku süreleri ve kronotiplerinin (günün hangi saatlerinde kendilerini daha uyanık ve üretken hissettikleri) beyin performansını nasıl etkilediği incelendi. Araştırmanın bulguları, geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin bilişsel testlerde sabah erken kalkanlara göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.