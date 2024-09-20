Uzmanlar açıkladı! Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor

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Birleşik Krallık'taki Imperial College London'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, zeka, muhakeme, tepki süresi ve hafıza testlerini tamamlayan 26 bin yetişkinin verileri analiz edildi. Bu verilere dayanarak katılımcıların uyku süreleri ve kronotiplerinin (günün hangi saatlerinde kendilerini daha uyanık ve üretken hissettikleri) beyin performansını nasıl etkilediği incelendi. Araştırmanın bulguları, geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin bilişsel testlerde sabah erken kalkanlara göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

İDEAL UYKU SÜRESİ NE KADAR? Araştırma 7-9 saat arasında bir uyku süresinin beyin fonksiyonları için ideal olduğunu gösteriyor. Bu süre zarfında uyuyan kişilerin hafıza, muhakeme ve bilgi işleme hızı gibi bilişsel fonksiyonlarının arttığı görüldü. Buna karşılık, 7 saatten az ya da 9 saatten fazla uyumanın beyin performansını olumsuz etkilediği belirtildi.