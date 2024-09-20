Mersin'de "pekmeze toz karışacak" kavgası: 3 ölü!

Mersin'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşularını öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Kaya patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi.
Kemal Veli Akyaka (Fotoğraf: DHA)
Kemal Veli Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi.
Durmuş Akyaka ve Ruhan Akyaka (Fotoğraf: DHA)
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.
Kavgada 3 kişi öldü (Fotoğraf: DHA)
3 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu.