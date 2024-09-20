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Bursa’da yardımcısının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı!

Bursa Yıldırım'da bir ortaokulda, yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 13:04 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 13:14
Bursa’da yardımcısının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı!

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ortaokulda, müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı.

Ortaokulda şoke eden video! Çılgına dönen müdür kamerada! Açığa alındı!

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdığı görüldü.

Olay anı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Olay anı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

KAPI KIRDIRAN OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kapı kırdıran okul müdürüKapı kırdıran okul müdürü

Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X üzerinden yaptığı açıklamaBursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X üzerinden yaptığı açıklama

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