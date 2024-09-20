Bursa’da yardımcısının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı!

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdığı görüldü.

Ortaokulda şoke eden video! Çılgına dönen müdür kamerada! Açığa alındı!

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde bir ortaokulda, müdür yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı.

KAPI KIRDIRAN OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kapı kırdıran okul müdürü

Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X üzerinden yaptığı açıklama