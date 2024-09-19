SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Vatandaşlar Bingöl'e atanan İdil Bilgen'i bekliyor!

Yayladere, dört gözle Türkiye güzeli Dr. İdil Bilgen’i bekliyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Vatandaşlar Bingöl’e atanan İdil Bilgen’i bekliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MISS Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere İlçesi'ne doktor olarak atandı. Torpille güzel seçildiği iddiası ortaya atılan ve hem destek bulan, hem de eleştirilerin hedefi olan güzel doktor İdil'i, bölge vatandaşları dört gözle beklemeye başladı. Esnaf Zülfü Değer, "İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. Ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi bizim için çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

İdil Bilgen, Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere'de 2 yıl görev yapacak.

Emekli Mehmet Altuntoprak, "İnşallah bize doktor olarak en güzel hizmeti verecek" dedi.

Zülfü Değer, "Türkiye'nin en güzel kızı, bölgemizin güzelliğine güzellik katacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
TAKVİM gündeme taşıdı Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı! 400 okula ceza yağdı
YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?
Karar Resmi Gazete’de: 16 ilin valisi değişti! İşte yeni isimler...
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Kendisinden 22 yaş büyük kişiye aşık olup evden kaçtı! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Ailemi istemiyorum
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
SON DAKİKA