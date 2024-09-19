Vatandaşlar Bingöl’e atanan İdil Bilgen’i bekliyor!

MISS Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere İlçesi'ne doktor olarak atandı. Torpille güzel seçildiği iddiası ortaya atılan ve hem destek bulan, hem de eleştirilerin hedefi olan güzel doktor İdil'i, bölge vatandaşları dört gözle beklemeye başladı. Esnaf Zülfü Değer, "İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve insanıyla gerçekten mükemmel bir yer. Sağlık açısından büyük eksiklikler hissediyoruz. Ya 108 kilometre yol gidip Bingöl'e gitmemiz gerekiyor ya da 150-200 kilometre yol katederek Elazığ'a gitmek zorunda kalıyoruz. Doktor hanımın buraya gelmesi bizim için çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

İdil Bilgen, Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere'de 2 yıl görev yapacak.

Emekli Mehmet Altuntoprak, "İnşallah bize doktor olarak en güzel hizmeti verecek" dedi.

Zülfü Değer, "Türkiye'nin en güzel kızı, bölgemizin güzelliğine güzellik katacak" dedi.