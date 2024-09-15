Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30 yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Sakarya'da bir fabrikada patlama! YEM SİLOLARINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. İşte Sakarya'da fabrikada meydana gelen patlama anı! Patlamada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı. İŞTE PATLAMA ANI



Sakarya'da makarna fabrikasında meydana gelen ve 30 kişinin yaralandığı patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.



Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz "HEPSİYLE BİREBİR KONUŞTUK, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Karadeniz, patlamada 28 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan 6'sı ağır. 6 ağır yaralının ikisi entübe durumda. Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında Düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte." diye konuştu. Vali Karadeniz, kentte tedavi edilen yaralıların bilinçlerinin açık olduğunu dile getirerek, "Hepsiyle birebir konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tekrar ben kendilerine geçmiş olsun diyorum. Allah'tan şifa diliyorum." dedi. Olayın nedenine ilişkin net bir kanaat bildirmenin yanlış olacağını, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı sürdürdüğünü anlatan Karadeniz, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz İlk yaptığı açıklamada fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiğini aktaran Karadeniz, patlama alanındaki tahliye çalışmalarının tamamlandığını, içeride mahsur kalan bulunmadığını bildirdi. FABRİKADA 59 PERSONEL ÇALIŞIYORDU

Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.