Sakarya’da makarna fabrikasında patlama: Yaralılardan 2’si entübe edildi | Soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 23 kişi yaralandı.
2'Sİ AĞIR 21 YARALI
Sağlık Bakanlığı, patlama sonucu 2'si ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.
Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, makarna fabrikasında çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Yaşar Karadeniz, "Saat 13.15 itibariyle ilimiz Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında patlama ve bunun akabinde yangın olduğuna dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet, AFAD ve orman personelleri sevk edildi. Şu ana kadar fabrika fabrika bölgesinden toplam 21 yaralı tespit edildi. Bunların 12 tanesi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe durumda" dedi.
"TOPLAM 59 VARDİYA PERSONELİ VAR"
Karadeniz, açıklamasına şöyle devam etti:
"Fabrika yetkililerinin 'İçeride başka kimsenin olmadığını düşünüyoruz' şeklinde son tespitleri bize ulaştı. Yine de sistemlerini kontrol ediyorlar. Bugün burada toplam 57 işçi, 2'de mutfak görevlisi olmak üzere 59 vardiya personeli var. Bunların da sadece bir kısmı patlama olan bölgede olduğunu söylüyorlar. Yine de son rakamı öğrenince bizde sizlerle paylaşacağız. Bizim de ümidimiz bu doğrultuda.
PATLAMA DEĞİRMEN BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİ
"Patlamanın ilk tespitlere göre değirmen bölümünde olduğu şeklinde bir kanaat var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda, emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Şuanda 2 entübe yaralımız var. Zaten kendi imkanlarıyla gidenlerin durumları iyi. Bunun yanında 2 de ağır yaralımız var. Sonuçta şuanda içeri tespit için girilmesi lazım. Ondan sonra ki kısmı işin adli süreci. Dediğim gibi, cumhuriyet başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda işin adli kısmı yürütülecektir"
FABRİKADA YANGIN ÇIKTI
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
A Haber canlı yayınına katılan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bir makarna fabrikası. Patlama çatı katında yaşandı. Patlama sonrası yangın olduğundan belli bölgelere giremiyoruz. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz. Fabrika ormanlık alanda olduğu için yangın ormana da sıçradı" dedi.
MAHSUR KALAN VAR MI?
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, patlama hakkında "Çok şiddetli bir patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Fabrika içerisinde mahsur kalanlar da var. Ekipler çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI
Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.