Sakarya’da makarna fabrikasında patlama: Yaralılardan 2’si entübe edildi | Soruşturma başlatıldı

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA A Haber canlı yayınına katılan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bir makarna fabrikası. Patlama çatı katında yaşandı. Patlama sonrası yangın olduğundan belli bölgelere giremiyoruz. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz. Fabrika ormanlık alanda olduğu için yangın ormana da sıçradı" dedi.

MAHSUR KALAN VAR MI?

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, patlama hakkında "Çok şiddetli bir patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Fabrika içerisinde mahsur kalanlar da var. Ekipler çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.