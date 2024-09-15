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Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı

Musa G., konuşmak için sevgilisi Zebiniso Dayıyavora’nın yanına gitti. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Musa G. sevgilisini bıçakla katletti. Ardından sevgilisinin bakıcı olarak baktığı 2 kişiyi de ağır yaraladı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı

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İstanbul Büyükçekmece'de önceki gün kan donduran bir cinayet yaşandı. Zebiniso Dayıyarova (49), sevgilisi Musa G.'den (54) ayrılmak istedi. Musa G. ayrılmayı reddetti. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşündü. Konuşmak için Zebiniso Dayıyarova'nın bakıcılık yaptığı villadaki eve gitti. Kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Olay büyüyünce kavgaya dönüştü. Musa G, eline aldığı bıçakla, sevgilisi Dayıyarova'yı katletti. Ardından sevgilisinin bakıcılık yaptığı M.Ö. (87) ve T.Ö.'yü (86), ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın Dayıyavora, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Katil zanlısı Musa G., gözaltına alındı. Suçunu itiraf ederek "Bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

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