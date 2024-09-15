Balayı dönüşü kaza; sürücü öldü, eşi ağır yaralı!

Muğla-Denizli Karayolu'nda acı bir olay yaşandı. Ezgi Aday (20), ve İbrahim Aday (21) çifti, 8 Eylül 2024 tarihinde evlenerek dünya evine girdi. Düğün sonrası balayına çıktı. Balayı dönüşü bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil, şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, talihsiz genç İbrahim Aday'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ezgi Aday, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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