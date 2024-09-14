Nagehan Alçı akciğer kanseri olduğunu duyurdu!

Habertürk yazarı önceki gün köşe yazısında akciğer kanseri olduğunu duyurdu. Alçı, ameliyatı geçirdiği süreci köşesinde anlattı. "Kötülerin iyi olma ihtimali olmadığını görüyorum artık, beklentim de umudum da yok. Aklıma sadece çocuklarım geldi. Hayatta olmam lazım. Ne yapıp edip onlar için muhakkak ayakta olmam lazım..." Bu satırlar Habertürk köşe yazarı Nagehan Alçı'nın önceki günkü köşe yazısına ait. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçirdiği akciğer ameliyatına ilişkin süreci köşe yazısında anlattı. Babasını da akciğer kanserinden kaybettiğini kaydeden Alçı, Alçı'nın köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

EN ZOR REÇETE

"Tüm doktorlar aynı şeyi söylemişti çünkü: Şayet nodül iyi huylu ise -ki bunu ameliyat esnasında anlarız- o zaman onu çıkarırız ve biter, odaya dönersin. Ancak şayet nodül iyi huylu değilse o zaman ciğerin o segmentini ve etrafındaki lenfleri alırız, yoğun bakıma gelirsin..." Yoğun bakımda olduğuma göre ikinci seçenek gerçekleşmiş... Evde aynı koltukta kıpırdamadan oturuyorum. Çocuklarım için hayatta kalmalıyım. Bana reçete ettikleri tek bir şey var: Stresten uzak dur... En zor reçete. Ama başka seçenek yok."