Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'e eleştiri yağmuru! "Tersten bakınca güzel gibi..."

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen, memleketi ikiye böldü. Bazıları alay etti, bazıları övdü. Karşılıklı atışmalar gün boyu sürdü. İşte bu tartışma, bir kez daha düşündürdü: Güzellik göreceli mi?

Türkiye güzeli diye seçilene 'güzel' diyeni lafla döverim, söverim!

Bu meslek yarışması değildi? Söylemek istedim.

Güzellik o kadar da göreceli değildir.

Tersten bakınca güzel gibi...

Zorla güzellik oluyormuş demek ki.

Beğenmeyenler, sığ fikirlerini alıp ağlayarak günlüklerine yazabilirler...

Şansı bahtı açık olsun Türkiye güzelimizin...

Kirli düşüncelerinizi kendinize saklayın...