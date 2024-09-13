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Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 14 Eylül ne kandili?

14 Eylül tarihinin kandil olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İslam dünyası için mübarek kabul edilen kandil geceleri, ibadet ve dualarla karşılanıyor. Peki, bugün kandil mi, yarın ne kandili? 14 Eylül ne kandili? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı!

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:00 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:05
Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 14 Eylül ne kandili?

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Bugün pek çok kişi 14 Eylül Cumartesi günü kandil olup olmadığını merak ediyor. İslam dünyasında mübarek kabul edilen kandil geceleri, ibadet ve dualarla karşılanır. Peki, 14 Eylül ne kandili ve yarın hangi kandil? İşte tüm detaylar!

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimi ile yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin tarihi açıklandı. Bu mübarek gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kabul edilir ve hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir. 2024 yılında Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi gününü 15 Eylül Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak. Bu gecede Müslümanlar bol bol ibadet edecek, dualar edecek ve namazlar kılacak.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI

Mevlid kelimesi doğum yeri ve zamanı anlamına gelir. İslam kültüründe ise Hz. Peygamber'in doğumunu ifade etmek için kullanılır. Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük öneme sahip geceler arasında yer alır. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Bu mübarek gecede, Müslümanlar ellerini semaya açarak dualar eder, namazlar kılar ve bolca ibadet ederler. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatını hatırlayarak onun sünnetine uygun bir yaşam sürme gayreti artar. Bu özel gecede yapılan ibadetlerin Müslümanlar için büyük sevaplar kazandırdığına inanılır.

Mevlid Kandili, ruhaniyetin ve maneviyatın en yoğun şekilde hissedildiği gecelerden biridir.

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