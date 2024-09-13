İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bugün pek çok kişi 14 Eylül Cumartesi günü kandil olup olmadığını merak ediyor. İslam dünyasında mübarek kabul edilen kandil geceleri, ibadet ve dualarla karşılanır. Peki, 14 Eylül ne kandili ve yarın hangi kandil? İşte tüm detaylar!

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimi ile yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin tarihi açıklandı. Bu mübarek gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kabul edilir ve hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir. 2024 yılında Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi gününü 15 Eylül Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak. Bu gecede Müslümanlar bol bol ibadet edecek, dualar edecek ve namazlar kılacak.