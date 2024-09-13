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Boşanma aşamasındaki eşini 12 kurşunla katletti!

Bodyguard koca, uzaklaştırma kararı aldıran güzellik uzmanı eşinin evine gizlice girdi. 12 kurşunla katletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Boşanma aşamasındaki eşini 12 kurşunla katletti!

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Antalya, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Fadim Temirhanoğulları (46), kendisine şiddet uygulayan eşi Savaş Temirhanoğulları'ndan (48), ayrılma kararı aldı. Ayrıca dayakçı koca hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Evin kilidini de değiştiren Fadim Temirhanoğulları, ardından boşanma davası açtı. Ancak bodyguardlık yapan cani koca eşini bu kez cep telefonundan tehdit etmeye başladı.

BAŞINA YASTIK BASTIRDI
Önceki gece siteye gelen Savaş Temirhanoğulları, güvenlik görevlisinden aldığı anahtarla evin kapısını açtı. Silah sesi duyulmaması için 17 yıllık eşi Fadim Temirhanoğulları'nın başına yastık bastırdı. Kurşun yağdırdı. Ardından da kaçtı. Sabah uyandığında annesinin cesediyle karşılaşan İsra şoka uğradı. Acılı evlat "Anahtarı değiştirdiğimiz için babamın annemi öldüreceğini hiç düşünemedim" diyerek ağladı.
Erdoğan ÖZTÜRK

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