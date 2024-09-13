Boşanma aşamasındaki eşini 12 kurşunla katletti!

Antalya, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Fadim Temirhanoğulları (46), kendisine şiddet uygulayan eşi Savaş Temirhanoğulları'ndan (48), ayrılma kararı aldı. Ayrıca dayakçı koca hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Evin kilidini de değiştiren Fadim Temirhanoğulları, ardından boşanma davası açtı. Ancak bodyguardlık yapan cani koca eşini bu kez cep telefonundan tehdit etmeye başladı.

BAŞINA YASTIK BASTIRDI

Önceki gece siteye gelen Savaş Temirhanoğulları, güvenlik görevlisinden aldığı anahtarla evin kapısını açtı. Silah sesi duyulmaması için 17 yıllık eşi Fadim Temirhanoğulları'nın başına yastık bastırdı. Kurşun yağdırdı. Ardından da kaçtı. Sabah uyandığında annesinin cesediyle karşılaşan İsra şoka uğradı. Acılı evlat "Anahtarı değiştirdiğimiz için babamın annemi öldüreceğini hiç düşünemedim" diyerek ağladı.

Erdoğan ÖZTÜRK