Aynı üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan baba-oğul aynı hastanede şifa dağıtıyor!

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Yemliha Aksoy, kendisini örnek alan oğlu Mehmet Zahid Aksoy'un, kendisiyle aynı hastanede mesleğini yapmasının sevincini yaşıyor. Babası Dr. Yemliha Aksoy gibi Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Dr. Mehmet Zahit Aksoy, "Bu mutluluk, pek az baba-oğula nasip olur" diyor.



BİRLİKTE HASTA KONTROLÜ

Aynı hastanede birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşayan baba ile oğlu, zaman zaman hastaları beraber muayene ederek zaman zaman tedavi sürecinde de bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Yaklaşık 24 yıldır görev yapan Dr. Yemliha Aksoy, "En büyük oğlum diş hekimliğini tercih etti. Mehmet Zahit ise 'ben de senin gibi hekim olmak istiyorum' dedi. Mehmet Zahit ile aynı hastanede hekim olarak görev yapıyoruz. Bu duygu yaşanmadan bilinmez, yaşamak gerekir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN