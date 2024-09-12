2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, savcılık ile yaptıkları görüşmenin ardından süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürcün, "Dünden beri devam eden ve kamuoyunu derinden sarsan Malkara'da 2 yaşındaki bebeğimizin başına gelen olaylar ile ilgili soruşturmayı takip ediyoruz. Bugün de bizzat Malkara Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten savcı ile görüşerek dosya hakkında önemli bilgileri aldık ve bunun kamuoyunun doğru bilgilenmesi ve ortadaki bilgi kirliliğinin kalkması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduk'' dedi.

ANNE DELİLLERİ GİZLEDİ

Bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Yeniçeri'nin delilleri gizleyerek adli makamlarla paylaşmadığını belirten Gürcün, "Çocuğumuz 2 yaşında olayın oluş tarihi 5 Eylül ve 5'inden 8 Eylül'e kadar süreçte geçen 3 günlük bir süre var. Bu 3 günlük süre zarfında çocuk hastaneye götürülmediği gibi ne yazık ki bugün de tutuklanan annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu an ki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. 5 yaşındaki abla da olaydan sonra adli makamların kararı ile koruma altına alındı. 2 tane istismar sebebiyle gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk, 2 şüpheli tutuklandı ve şu anda adliyeden ayrıldığımda 2 şüpheli daha ifade vermekteydi" diye konuştu.