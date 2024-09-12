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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 5 kere kuzeni A Haber ekranlarına konuştu! Amca hedef mi şaşırtıyor? Ne konuşturlar?

Türkiye'yi derinden sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, tutuklu amca Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Mehmet Şerif Güran A Haber'e konuştu. WhatsApp mesajlarını da gösteren Güran, önemli açıklamlarda bulundu.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 18:05 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 18:05
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 5 kere kuzeni A Haber ekranlarına konuştu! Amca hedef mi şaşırtıyor? Ne konuşturlar?

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran (44), "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi.



Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişiye DHA ulaştı. Amca Salim Güran'ın, en son 15.15'te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin'in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı. HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.



Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.



Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

Mehmet Şerif Güran: ''16:55'te bana fotoğraf gönderildi''




5 KEZ ARANAN KUZEN A HABER'E KONUŞTU!

Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişi A Haber'e çok kritik açıklamalar yaptı.



İşte kuzeni Mehmet Şerif Güran'ın o açıklamaları:

"O gün Salim Güran kendi mısır tarlasına bakmak için gelmiş benim pamuk tarlasını da kontrol etmiş. Ben de ona çok iyi olur dedim. Ben il dışında Antalya'da bulunuyordum. Ben Antalya'dayken beni aradı ve bunları söyledi. Sonra beni tekrar aradı ve pamuk da böceklenme olduğunu bir an önce ilaç atılması gerektiğini söyledi."



"OLAYLAR SAPTIRILIYOR"

"Daha sonra ben aradım ve hangi ilacı kullanmamız gerektiğini sordum. İşte bu şekilde biz 4-5 defa görüşme yaptık. Sonra tarlamıza bakan mühendis ile telefonda görüştük sora tarlamıza pamuk çalışan arkadaşlarla görüştük. Sabah erken ilaç atılmasını söyledik. Yani Salim Güran ile bizim görüşmemiz bundan ibaret. Biz medyada şu anda görüyoruz, Salim Güran uzman biriyle görüşmüş falan diye yazılıyor. Özellikle Halk TV muhabiri Ferit Demir olayı çok saptırıyor. Uzman kişi benmişim ve Salim Güran benden talimatlar almış.



"KOLLUK KUVVETLERİNE KENDİM GİTTİM"

"Buradayım ve karakola gidip ifade bile vermedim. Bu olayda ben kendim kolluk kuvvetlerine gittim ve bakın Salim Güran'ın beni aradığı tarihleri ve saatleri söyledim. Tarlaya geldiği zaman 21 Ağustos Çarşamba saat 16,55'i gösteriyordu. Bunların fotoğrafları da var ve bunlar her yerde var. Şu anda bulunduğumuz yerden o gün bana o saatte fotoğraf attı."

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