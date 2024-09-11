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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe şiddet! Cinsel istismar şüphesi var! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri’nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu da tutuklandı.Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:44 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 17:06
Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe şiddet! Cinsel istismar şüphesi var! Tutuklu sayısı 3’e yükseldi

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Tekirdağ Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri'nin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin şiddete uğradığı, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.

Talihsiz bebeğin ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

İLK KEZ 2 AĞUSTOS'TA GÖTÜRDÜ
Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin ilk olarak 2 Ağustos günü annesi Yeniçeri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay günü annenin doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını iddia ettiği ortaya çıktı.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

2. KEZ GÖTÜRDÜ
Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye YeniçeriKızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye Yeniçeri

KOMŞULARIN BİLGİSİNE BAŞVURULDU
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS KIYAFETİ GİYDİRİLDİ
Yeniçeri, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR
Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi. 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Tekirdağ Valiliğinden, Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Şüphelilerden biri tutuklandı. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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