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Tekirdağ Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri'nin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin şiddete uğradığı, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Talihsiz bebeğin ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. İLK KEZ 2 AĞUSTOS'TA GÖTÜRDÜ

Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin ilk olarak 2 Ağustos günü annesi Yeniçeri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay günü annenin doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını iddia ettiği ortaya çıktı.

Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. 2. KEZ GÖTÜRDÜ

Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.