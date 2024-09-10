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Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Burak Büyükçaylı'nın eşi acı haberi alınca erken doğum yaptı!

Şehit 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi, acı haberi alınca erken doğum yaptı. Oğluna “Orhan” adının verileceği açıklandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Tunceli’de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Burak Büyükçaylı’nın eşi acı haberi alınca erken doğum yaptı!

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Tunceli Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, önceki akşam kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit olurken Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ise ağır yaralandı.

Şehitlerimiz için dün Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Kahraman askerlerimizin cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere, memleketlerine ulaştırıldı. Yüreğimizi yakan kazada şehit düşen Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberini alan 8 aylık hamile eşi Gizem Büyükçaylı fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'de baba evinde kalan genç kadın Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde sezaryenle erken doğum yaptı. Ailenin, yeni doğan bebeğe babasının adı olan "Orhan"ı verecekleri vurgulandı. Şehit olduğu gün bir erkek çocuk babası olan Büyükçaylı'nın cenazesi, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede kontrolleri süren şehit eşi Gizem Büyükçaylı, kocasının cenazesine katılamadı.

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