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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: "Babası olma olasılığınız var mı?"

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran olayında sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Son olarak Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Şoke eden ifadeler kullanan amca Salim Güran, "Babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 23:18 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 23:32
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi.



AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.



CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde dün saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI, GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Tavşantepe Mahallesi'nin yanındaki Batıkarakoç Mahallesi'ne getirildi. Narin için Batıkarakoç Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu ve kurum amirleri ile bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. Anne ve babası ise gözaltında oldukları için cenazede yer almadı.

Cenaze namazının ardından Narin, tabutuna sarılı beyaz duvakla Tavşantepe Mahallesi'ne götürüldü. Narin Güran'ın tabutumun üstündeki duvak ve beyaz elbisesini, toprağa verildikten sonra ağabeyi Baran Güran aldı. Narin, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.



25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

Jandarmanın "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok" şeklinde cevap verdi. Diğer önemli soru ve cevaplar ise şu şekilde:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: ---

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiyenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

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