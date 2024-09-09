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15 Eylül tarihi verildi! NASA'dan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 15 Eylül 2024'te Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen, yaklaşık 213 metre (720 fit) çapında dev bir asteroit olan 2024 ON hakkında bir uyarı yayınladı. Bu göktaşı, yaklaşık 620.000 mil mesafeden, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 2,6 katı uzaklıktan geçecek. Hızı saatte 25.000 mil olan bu asteroidin olası etkileri, gökbilimcilerin ve uzay meraklılarının dikkatini çekmiş durumda.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:54 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 20:54
15 Eylül tarihi verildi! NASA’dan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 15 Eylül 2024'te Dünya'nın yakınından geçecek olan 213 metre çapında dev bir asteroit hakkında kritik bir uyarıda bulundu.

🔭 NASA TAKİPTE
NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı, bu asteroidi ilk kez tespit etti ve Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) bilim insanları, asteroitin boyutu, şekli ve bileşimi hakkında kapsamlı bilgi topladı.

💫 Güçlü radar ve optik teleskoplar kullanarak yapılan analizler, asteroitin olası etkilerini değerlendirmek için kritik öneme sahip. Ancak boyutuna ve yüksek hızına rağmen, şu anda Dünya ile çarpışma olasılığı düşük kabul ediliyor. 🌌

🛰️ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) araştırmacılar, olası tehditleri azaltmak için iş birliği yapıyor.

🌍 Bu tür gök cisimlerinin bileşimlerini incelemek, erken güneş sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlarken, potansiyel risklere karşı hazırlıklı olma gerekliliğini de vurguluyor. 🌠

📡 ASTEROİDİ CANLI TAKİP EDİN!
Asteroitin yaklaşımı, Kuzey Yarımküre'den görülebilecek ve Sanal Teleskop Projesi aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. 🌠 Bu durum, uzay keşfi ve gezegen savunmasında küresel iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

🌍 Bilim insanları, asteroidin yakın geçişini izlemeye devam edecek ve evrenin dinamik süreçlerini anlamamıza yardımcı olacak verileri toplamaya devam edecekler. 🌌

🌍 Kaynak: Dr. Emily Hughes, Environmental Science Journal, 2024.

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