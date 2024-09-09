15 Eylül tarihi verildi! NASA’dan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 15 Eylül 2024'te Dünya'nın yakınından geçecek olan 213 metre çapında dev bir asteroit hakkında kritik bir uyarıda bulundu.

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NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı, bu asteroidi ilk kez tespit etti ve Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) bilim insanları, asteroitin boyutu, şekli ve bileşimi hakkında kapsamlı bilgi topladı.