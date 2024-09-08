SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

YARIN OTOBÜSLER BEDAVA MI? 9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını duyurmasının ardından, okulların ilk günü için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden biri de toplu taşıma ile ilgili oldu. Peki, 9 Eylül'de otobüsler ücretsiz mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 10:52 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 10:52
YARIN OTOBÜSLER BEDAVA MI? 9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül 2024 ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Milyonlarca İstanbul sakini, okulların açılacağı bu özel gün için toplu taşıma hizmetlerinin durumunu merak ediyordu.

9 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.



İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.



Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
Ayşenur Ezgi Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi açıkladı: 15 gün önce Türkiye’deydi bizi ziyarete geldi
EMEKLİLİĞE YENİ SİSTEM | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak
Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu
Mama lobisinden hayvan sevgisi adı altında 500 milyarlık rant: Bu bir bio-güvenlik problemidir
Dışişleri Bakanlığı’ndan haddini aşan Katz’a sert tepki: Soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Pazar uyarısı! İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış alarmı
Asgari ücrete enflasyon ayarı | En az 7 bin TL fark! Zam oranı ne kadar olacak? 24 bin TL aşılır mı?
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Dilan ve Engin Polat çiftine CV yağıyor: Bize de iş verin | Tahliye sonrası Engin Polat’ın yüz ifadesi dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar
Vatandaş milli otomobiline sahip çıktı! TOGG satılan her üç elektrikli otomobilden biri oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’kılıç yeminine’ ilişkin flaş açıklama: İncelenecek gereği yapılacak
’Reklam aşkı’ diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini bir an olsun bırakmadı
SON DAKİKA