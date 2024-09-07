Sakarya’da kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından başından vurulmuştu! Sehle Gündüz yaşam mücadelesini kaybetti





SAKLANDIĞI YERDE OLAYDA KULLANDIĞI SİLAH İLE YAKALANDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Aracın bulunmasından kısa bir süre sonra da şüpheli S.S., Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.