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Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını 6 uçak, 15 helikopter olmak üzere 21 hava aracı, 1 deniz aracı, 130 arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar, 25 iş makinası ile havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılırken, Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 21:12
Muğla’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Muğla'da orman yangını!

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladığını, orman teşkilatının bütün ekipleri, belediyelerin itfaiye araçları, AFAD, DSİ ve emniyetin araçlarıyla söndürmeye destek verdiklerini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Akbıyık, "6 uçak, 15 helikopter olmak üzere 21 hava aracı, 1 deniz aracı, 130 arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar, 25 iş makinesi yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun, ekiplerimiz var gücüyle söndürmeye çalışıyor." dedi.

Akbıyık, geniş bir alanda yangının etkili olduğunu belirterek, bazı yerlerde ulaşım sorunu yaşadıklarını, rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiğini ve inşallah söndüreceklerini kaydetti.

"GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR"

STK ve köylülerin de traktör ve diğer araçlarıyla söndürme çalışmalarına yardım ettiğini dile getiren Akbıyık, şunları anlattı:

"İnşallah yangını kontrol altına alacağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı müdahale ediliyor. Bazı yerlere ulaşılamıyor, uçaklarımız ve helikopterlerimiz şu anda havadan çalışıyor. Yangın Sarnıç Köyümüze yakın ama şu anda bir sıkıntı yok, olmaması için de bütün tedbirlerimizi aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, jandarmamız, itfaiyemiz ve ormancılarımızın hepsi görevlendirildi, tedbirlerini aldılar. Yangının çıkışıyla ilgili jandarmamız gerekli çalışmayı yapıyor, şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Bölgede arıcılar var ve başka nedenler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yangından yanan kovanlar var, zeytinlikler var. Şu anda yanan kovanların miktarını söylemek zor ama yangın kontrol altına alındığında sayılar tespit edilecek. Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor."

Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

Alevlerin sıçradığı içi arı dolu 250 kovan da zarar gördü.

Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine izin verilmiyor.

Gökova Körfezi'nden uçak ve helikopterlerin güvenli olarak su alabilmeleri amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri alanda bulunan yatları bölgeden uzaklaştırarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Jandarma ve polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

TSK'YA AİT 2 HELİKOPTER MUĞLA İÇİN DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopterle Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Orman yangınına müdahale devam ediyor

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