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Cübbeli Ahmet Hoca'ya sohbet çıkışı yumruklu saldırı! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Cübbeli Ahmet hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün İkitelli'de saldırıya uğradığı öğrenildi. Bir dernekte sohbet sonrası saldırıya uğrayan Ahmet Mahmut Ünlü'nün boğazını sıkan saldırgan, korumalar tarafından acil müdahele ile etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 00:23
Cübbeli Ahmet Hoca’ya sohbet çıkışı yumruklu saldırı! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi.

A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

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