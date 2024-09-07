16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu’ndan 7 gündür haber alınamıyor!

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ardından bir kayıp haberi de İstanbul'da yaşayan Ayça'dan geldi. Üsküdar'da 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu, evden "Anneanneme gidiyorum" diye çıktı. Bir daha da evine dönmedi. Aile durumu hemen polise bildirdi. 7 gündür haber alınamayan çocuk ailesini gözyaşlarına boğdu. Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu dert yandı: Evladımdan haber bekliyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu da, "Ayça neredesin? Telefon et" şeklinde konuştu.

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