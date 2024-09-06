Maraton koşucusu Rebecca Cheptegei erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldü

Maraton koşucusu Rebecc Cheptegei'in (33 ) eski erkek arkadaşı gizlice evine girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Çıldıran saldırgan, Cheptegei'nin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Genç kadın alevlere maruz kaldı.

Vücudunun yüzde 75'i yanan Cheptegei, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın günlerce yoğun bakımda kaldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uganda Atletizm Federasyonu, Cheptegei'nin ölümünü 'aile içi şiddetin trajik bir sonucu' olarak adalet çağrısında bulundu. Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maraton yarışını 44. sırada tamamlamıştı.