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Eski nişanlısı dehşet saçtı: Suç makinesi Elif'i iki bacağından etti!

Elif B. eski nişanlısı tarafından bıçaklanıp defalarca kurşunlandı. Ağır yaralandı. Önce sol bacağı, 6 gün sonra da sağ bacağı kesildi. Genç kadının hayatı karardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Eski nişanlısı dehşet saçtı: Suç makinesi Elif’i iki bacağından etti!

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Suç makinesi Elif'i iki bacağından da etti. Bursa'da 2 Ağustos'ta Arda Tırkaz (28), kullandığı araçla eski nişanlısı Elif B.'nin (27) evine gitti. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı genç kızı silah zoruyla kaçırdı. Sonra da tüfekle 2 kez ateş etti. Ardında Elif B.'nin erkek arkadaşı Refik Yiğit'in yanına gitti. Yine silahını ateşledi. İki kişi ile üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı da yaraladı. Daha sonra kendisine aynı pompalı tüfekle ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlı ekibi, ağır yaralı Elif B.'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın, hemen yoğun bakıma alındı. Diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için genç kadının sol bacağı, kangren oldu.

2 BACAĞI KESİLDİ
Bunun üzerine doktorlar, bacağının kesilmesine karar verdi. Elif'in 10 Ağustos'ta 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden sol bacağı kesildi. Ne yazik ki sağ bacağı da 6 gün sonra 16 Ağustos'ta diz kapağının üzerinden ampute edildi. Ameliyatlardan önce Elif B., "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağladı. Genç kızın psikolojik destek aldığı belirtildi.

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