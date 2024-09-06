Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Peki, Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte haberin detayı!
ENGİN POLAT SERBEST Mİ BIRAKILDI, TAHLİYE Mİ EDİLDİ?
"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat, hakim karşısına çıkmıştı. Ara karar açıklanırken Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, 03 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur ve 2 çocuk babasıdır. Annesinin adı Şükran Polat, babasının adı ise Sezgin Polat'tır. Polat'ın Alper Kürşat Polat, Kübra Polat ve Hazal Polat adında kardeşleri vardır.