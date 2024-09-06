Adana’da kanyonda kaybolan telefon 372 gün sonra sahibine döndü

Adana Karahisalı Dokuzoluk Kanyonu'nda geçen yıl kampa giden Emrecan Akış (24), cep telefonuyla görüntü alarak suya atladı. Ancak telefonunu suya düşmekten kurtaramadı. Dalgıç getirip arattırdı. Ama bir türlü bulamadı. Aradan geçen 372 gün sonra cep telefonu tamircisi Salih Yavuz (33) aynı kanyonda piknik yaptı. İşte o telefon, serinlemek için suya giren Yavuz'un ayağına takıldı. Tamirci genç, bulduğu telefonu uzun uğraşlar sonucu tamir edip çalıştırdı. Deneme yanılma yöntemiyle şifresini çözüp sahibine ulaştı.

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