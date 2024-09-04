Zeka testlerinin en çetrefillisi! Resimdeki gizli sayı nerede?

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Bu zeka testinde, bir dizi '35' rakamı ardışık sıralanmış durumda ve görsel bir düzen içinde sunulmuştur. Ancak bu rakamlar arasında, sadece dikkatli gözlerin fark edebileceği bir tanesi diğerlerinden farklıdır. İşte burada görsel zekanız devreye giriyor. Farklı olan rakamı tespit etmek için dikkatli ve hızlı olmanız gerekmekte.

TESTİN ÇÖZÜMÜ Eğer bu testi 10 saniyeden daha kısa sürede çözmeyi başardıysanız, görsel algı konusunda oldukça yeteneklisiniz demektir. Testteki çoğu '35' rakamı arasından sıyrılan ve gizlenen rakam aslında bir '85'ti. Bu bulmaca, sadece görsel dikkat ve hızı değil, aynı zamanda detaylara olan hassasiyeti de ölçüyor.