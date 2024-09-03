Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Kur'an kursundan dönerken sırra kadem basan Narin Güran'ı arama çalışmaları günlerce sürdü.
Binlerce kilometrelik alan Narin'i bulmak için didik didik aranırken dün komandolar araziye inip tüm bez ve kıyafet parçalarını delil olarak toplayıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Ekipler Narin'in ailesinin köyünden 2 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında aramalarını yoğunlaştırdı.
GÖZALTINDAKİ AMCA AVUKATLARINI İSTEDİ
Öte yandan Narin'in battaniyesi ve kıyafetlerinde DNA'sı bulunduğu için gözaltına alınan amca Salim Güran'ın ifade vermeden önce avukatlarını istediği ortaya çıktı.
Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Salim Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.
KÖYDEN NEDEN ÇIKTIN, TELEFONUN NEDEN KAPALIYDI?
Ankara'dan gelen özel ekip, avukatlarıyla birlikte ifade veren amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltti.
BATMAN YALANINI HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI
Amca Salim Güran'ın ilk ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün Batman'a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman'a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYASI DA İNCELEME ALTINDA
Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.
SİBER EKİP!
Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır' ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
AMCA TUTUKLANDI
Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ: SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ...
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili bilgi verdi.
Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.
İşte Sinan Yılmaz'ın paylaştığı o detaylar:
Savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bütün sorular soruldu. 3 gün boyunca jandarmadaydı. Özel bir ekip Ankara'dan gelip burada çapraz sorguya aldı. Burada detaylar sorular soruldu.
Ekipler: "Araçta inceleme yapılmıştı. Yapılan inceleme neticesinde kayıp Narin'in DNA izi tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadeniz nedir?
Amca: Ben bu çocuğu arabaya bindirmedim.
Ekipler: Tüm amcalarında araba mevcut ancak sadece sizin arabada DNA örneğine rastlanıyor. Bunu izah ediniz?
Amca bu soruya cevap vermiyor.
Ekipler: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sına rastlanılmıyor?"
Amca: Ben bunu açıklayamam
Ekipler: Aracınızda çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz?
Amca bu soruya da cevap vermiyor.
Ekipler: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü miktarda para ödediniz. Bu ödemelerin Narin'in kaybolmasından bir-iki gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Narin'in babası Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınıza dair bilgiler alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?
Amca: Böyle bir şey yaşanmadı
Ekipler: Arif Güran'a "Sana bir öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın?" dediniz mi?
Amca: Öyle bir şey yok
Ekipler: 21.08.2024 günü yani Narin'den haber alınmadığı gün saat 17.40 ila 19.05 arasında kimin yanına gittiniz? Ne kadar kaldınız?
Amca: Kesin tarladayım. Hatırlamıyorum.
Ekipler: Saat 19 ila 20 arasında kimin yanına gittiniz ne kadar kaldınız?
Amca: Tarladaydım. Yanımda M.S.A ve oğlu M.A vardı.
Ekipler: Tavşantepe Mahallesinde bulunan kamera kayıtları incelenmiştir. 21.08.2024 günü saat 18.57'de araç ile okulun önünden geçtiğiniz görülmektedir. Beyanınızda H.H.'nin yanında fazla oturmadığınız beyan etmiş olmanıza rağmen saat aralıkları birlikte beyanınıza çelişki vardır. Araç içerisinde kim veya kimler vardı?
Kendisine net saat sorulmamasına rağmen sabah, öğle ve öğleden sonra bulunduğu yerleri tekrar ederek "belirtilen saatte ben yalnızdım" dedi.
Ekipler: Olayı öğrendiğinizde neden kardeşinizi aramadınız?
Amca: Neye arayayım. Zaten köye kendisi geliyordu. Kaza yapmasından korkuyordum.
Ekipler: Neden olay günü akrabalarınızdan kimseyi aramadınız da hep onlar sizi aradı?
Amca: Aramışlarsa aramışlardır ne bileyim ben.
Ekipler: Kayıtlarda olay günü Narin'in babası Arif Güran dışında akrabalarınızın sizi araması suretiyle görüştüğünüz tespit edildi. Kardeşinizi neden aramadınız?
Amca: Aramadım. Aramak zorunda mıyım?
Ekipler: Narin kaybolduktan sonra 15 dakika sonra köyden neden ayrıldınız?
Amca: Tarlaların yanında olduğum süre içinde telefonum çekmiyordu. Telefon kapalı kalma konusu budur.
Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" dedi.
AMCA NEDEN TUTUKLANDI?
Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.
Bakan Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.
AĞABEYİN VÜCUDUNDAKİ DİŞ İZLERİ VE MORLUKLAR
Narin'in gözaltına alınıp sonra bırakılan ağabeyi hakkında da konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:
"Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."
ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLMİŞTİ
Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görülmüştü.
BABASININ AMCASININ EVİ İLE ARABASI ARANDI
Öte yandan Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yapılmıştı.
Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.