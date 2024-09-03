SİBER EKİP! Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.

AMCA TUTUKLANDI Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran , tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Diyarbakır ' ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran 'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ: SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ...

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili bilgi verdi.

Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

İşte Sinan Yılmaz'ın paylaştığı o detaylar:

Savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bütün sorular soruldu. 3 gün boyunca jandarmadaydı. Özel bir ekip Ankara'dan gelip burada çapraz sorguya aldı. Burada detaylar sorular soruldu.

Ekipler: "Araçta inceleme yapılmıştı. Yapılan inceleme neticesinde kayıp Narin'in DNA izi tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadeniz nedir?

Amca: Ben bu çocuğu arabaya bindirmedim.

Ekipler: Tüm amcalarında araba mevcut ancak sadece sizin arabada DNA örneğine rastlanıyor. Bunu izah ediniz?

Amca bu soruya cevap vermiyor.

Ekipler: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sına rastlanılmıyor?"

Amca: Ben bunu açıklayamam

Ekipler: Aracınızda çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz?

Amca bu soruya da cevap vermiyor.

Ekipler: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü miktarda para ödediniz. Bu ödemelerin Narin'in kaybolmasından bir-iki gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Narin'in babası Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınıza dair bilgiler alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

Amca: Böyle bir şey yaşanmadı