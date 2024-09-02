Uçuşa gidiyorum diyerek girdiği ameliyatta hayatını kaybetti

Özel bir hava yolu şirketinde çalışan pilot Buğra Arif Uçku'ya tiroid kanseri teşhisi konuldu. KBB uzmanları H.D. ve F.B. tarafından 24 Ocak'ta özel bir hastanede ameliyata alınan Uçku, ameliyat bölgesinde kanama yaşadı.

Uçku, Uzm. Dr. H.D.'nin hastaneye gelmesiyle yeniden ameliyata alındı ancak operasyon sırasında hayatını kaybetti. Uçku'nun ailesi, ihmal iddiasıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu ise Uçku'nun ameliyat sırasında boynundaki damar yaralanmasına bağlı vefat ettiğini bildirdi. Annesi Nursen Uçku, "Uçuşa gidiyorum anne ararsan telefonum kapalı olacak' diye aradı. Doktor damarlarını kesmiş" dedi. Avukat İkbal Kurt ise saatlerce hastaya müdahalede bulunulmadığını iddia etti.