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Devlet hastanesi "Kesinlikle ameliyat edilemez" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

İstanbul'da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde entübe edilince yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Şahismail Kömür, burada ameliyata alındıktan sonra hayata gözlerini yumdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Devlet hastanesi Kesinlikle ameliyat edilemez dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

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İstanbul'da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde entübe edilince yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Şahismail Kömür, burada ameliyata alındıktan sonra hayata gözlerini yumdu.

DEVLET 'OLMAZ' DEDİ
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorları, olası bir ameliyatın çok riskli olduğunu ve hastayı kaybedeceklerini belirterek "Kesinlikle ameliyat edilemez" kararı aldı.

Özel bir hastane ile iletişime geçen hasta yakınları "Bu imkansız ameliyatı biz yaparız. Bunun için 550 bin lira ödemeniz gerekiyor" yanıtını aldı. Parayı denkleştiren hasta yakınları, ameliyat için de özel hastanedeki doktora onay verdi. Oğlu Fırat Kömür, yayınladığı videoda "Özel hastaneden doktor bize 'Bu imkansız ameliyatı ben gerçekleştiririm' dedi. 550 bin TL'yi tek çekim olarak bizim kredi kartımızdan yaptılar. Kandırdılar bizi" dedi.

DOKTORUN PAYLAŞIMI: YILIN AMELİYATI OLMAYA ADAY
Operasyonu yapan doktorun sosyal medya hesabından "Yılın ameliyatı olmaya aday... Tüm meslektaşlarımın eline sağlık" paylaşımı dikkat çekti.

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