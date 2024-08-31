Hırsız iş başında

Bursa'da hırsızlık olayı yaşandı. Gamze U. bir eve girdi. Daha sonra ziynet eşyası ve ruhsatlı tabanca çaldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gamze U. piknik yaptığı sırada gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 53 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Gamze U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evinde yapılan aramalarda ise geçen yıl çalındığı belirlenen başka bir ruhsatlı tabanca da muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi.

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