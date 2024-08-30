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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs faciası! 1 yolcu öldü, 53 kişi yaralandı

İstanbul’un ulaşımındaki kabus bitmek bilmedi. Yüzlerce İETT otobüsü kazasından sonra bir kez daha metrobüs faciası meydana geldi. Ölümlü kaza sonrası, yolcular isyan etti...

MUSTAFA KAYA ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs faciası! 1 yolcu öldü, 53 kişi yaralandı

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Sık sık toplu taşıma skandallarına sahne olan İstanbul'da bu kez facia yaşandı. Sefaköy'de bir metrobüs, çalışma olan alanda yoldan çıktı. Başka bir metrobüse çarptı. Kazada Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 vatandaş yaralandı. 2 şoför ile 2 denetim amiri gözaltına alındı.

METRO'PES'
Sık sık toplu taşıma skandallarına sahne olan megakent İstanbul'da dün metrobüs faciası yaşandı. Dün sabah saat 08.30 sıralarında Beyaz Yol çalışmalarının olduğu bölgede, yan yola girmesi gereken şoför, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı. Yan yolu kaçırdı, ticari araca çarpmamak manevra yaptı. Karşı şeritteki metrobüse ortadan hızla çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Ferhat Uçar (22) ölürken 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Metrobüsün altında kalan iki yaralıyı itfaiye ekibi çıkardı. Kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile söz ticari araçtaki iki denetim amiri hakkında soruşturma başlatıldı. Ön bilirkişi raporunda yoldaki çalışmaya vurgu yapıldı. Şoförün uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırmasıyla kazanın gerçekleştiği hatırlatıldı. Şoför Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız ile birlikte 4 kişinin ifadesi alındı.

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