İstanbul Küçükçekmece’de metrobüs faciası! 1 yolcu öldü, 53 kişi yaralandı

Sık sık toplu taşıma skandallarına sahne olan İstanbul'da bu kez facia yaşandı. Sefaköy'de bir metrobüs, çalışma olan alanda yoldan çıktı. Başka bir metrobüse çarptı. Kazada Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 vatandaş yaralandı. 2 şoför ile 2 denetim amiri gözaltına alındı.

METRO'PES'

Sık sık toplu taşıma skandallarına sahne olan megakent İstanbul'da dün metrobüs faciası yaşandı. Dün sabah saat 08.30 sıralarında Beyaz Yol çalışmalarının olduğu bölgede, yan yola girmesi gereken şoför, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı. Yan yolu kaçırdı, ticari araca çarpmamak manevra yaptı. Karşı şeritteki metrobüse ortadan hızla çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Ferhat Uçar (22) ölürken 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Metrobüsün altında kalan iki yaralıyı itfaiye ekibi çıkardı. Kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile söz ticari araçtaki iki denetim amiri hakkında soruşturma başlatıldı. Ön bilirkişi raporunda yoldaki çalışmaya vurgu yapıldı. Şoförün uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırmasıyla kazanın gerçekleştiği hatırlatıldı. Şoför Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız ile birlikte 4 kişinin ifadesi alındı.